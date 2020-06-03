«Мы едины». Златан Ибрагимович опубликовал видео детей с разным цветом кожи

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал в своём «инстаграме» новое видео. На видео обнимаются дети с разным цветом кожи.

«Мы едины», — подписал запись шведский нападающий.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Ибрагимовича.

Таким образом швед, по всей видимости, отреагировал на резонансные события в США. По всей Америке проходят масштабные акции протеста, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в результате жестоких действий полиции при задержании.

Акции протеста переходят в масштабные беспорядки. Многие участники начинают мародёрствовать и крушить витрины. Президент США Дональд Трамп осудил людей, устраивающих погромы. Он уже пообещал ввести в города федеральные войска, если губернаторы не справятся самостоятельно.