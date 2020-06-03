«Реал» может попытаться купить Джейдона Санчо в 2021 году

Мадридский «Реал» включился в борьбу за вингера «Боруссии» Дортмунд Джейдона Санчо, сообщает AS. По данным источника, мадридцы рассматривают возможность приобретения игрока в 2021 году.
При этом велика вероятность, что Санчо покинет Германию уже по окончании нынешнего сезона. По данным британских СМИ, англичанин является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Также им интересуются «Челси» и «Барселона».
Тем не менее руководство «Реала» полагает, что Санчо может остаться в «Боруссии». Во время финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, другие клубы могут повременить с покупкой игрока, которого «Боруссия» не отпустит меньше чем за £ 100 млн.
В текущем сезоне в 27 матчах Бундеслиги Санчо забил 17 мячей и сделал 17 результативных передач.
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