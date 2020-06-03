Жена Погребняка: я здорова и хочу выписаться! Где этот Роспотребнадзор?

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» пожаловалась, что не может связаться с Роспотребнадзором.



«Мне опять нужна ваша помощь. Как дозвониться до Роспотребнадзора? Сегодня уже 12-й день, ко мне лично не приезжают, не берут мазки. Взяли мазок у мамы три раза, у детей по три раза. У меня – ни разу. Я хочу выписаться! Я здорова полностью! Где этот Роспотребнадзор? Врачи, вы меня слышите? Я не могу до вас ни до кого дозвониться, в поликлинике никто трубку не берёт. Ребята, что делать? Ну пожалуйста, я не хочу сидеть ещё 14 дней дома, из-за того что ко мне никто не едет», — сказала Мария.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее было объявлено, что Павел Погребняк заразился коронавирусом. Впоследствии инфекция была выявлена у всей семьи футболиста. У самого форварда развилась двусторонняя пневмония, но вскоре состояние Павла улучшилось. В настоящее время 36-летний игрок чувствует себя нормально и идёт на поправку.