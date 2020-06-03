Игало: последние дни были тяжёлыми, но теперь я сосредоточен на выступлении за «МЮ»

Нигерийский форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Иагло прокомментировал продление арендного соглашения. Права на игрока принадлежат китайскому клубу «Шаньхай Шэньхуа». Но «МЮ» согласовал продление аренды нигерийца до января 2021 года. Игало, чья аренда изначально была рассчитана до 31 мая, в восьми матчах за «Манчестер Юнайтед» забил четыре мяча.

«Я на подъёме, готов рвануть в бой. Последние дни были тяжёлыми, ведь было много разговоров о будущем. Но теперь, когда продлена аренда, моя голова очистилась от лишних мыслей. Я сосредоточен на выступлении за клуб. Я буду здесь до конца января. Просто хочу упорно работать и наслаждаться, помогать команде, чтобы мы поднимались выше и выше.

С нетерпением жду возобновления сезона. Нас впереди могут ждать ещё 15-16 игр. Мы упорно работаем, уверен, что всё будет отлично. Все игроки выглядят хорошо. Работают, бегают, наслаждаются футболом», — цитирует Игало пресс-служба «Манчестер Юнайтед».