Жена Погребняка: очень жалею, что мы всей семьёй сдали анализы на коронавирус

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» рассказала о результатах тестирования сына на коронавирус.
«Мои хорошие, мне сейчас позвонили из детской поликлиники, и я немного в шоке. В общем, первое – я очень жалею, что мы всей семьёй сдали анализы на COVID-19. Очень сожалею.
А теперь слушайте дальше. Мне позвонили из детской поликлиники насчёт старшего сына. Первый анализ мы сдавали в платной клинике. Потом нас поставили на учёт в Роспотребнадзор и уже приезжали из детской поликлиники. Первый анализ, который взяли у Артёма, был отрицательным. Второй был тоже отрицательным. И третий – сейчас мне позвонили – стал положительным! Хотя он уже полностью здоров! Он пропил антибиотики, у него нет температуры, у него никаких симптомов нет. Поэтому и были все тесты отрицательными – потому что он вылечился. И тут нам приходит тест, и он положительный. Как такое может быть?!» — сказала Мария.
Видео доступно на «Чемпионате».
- 3 июня 2020
-
12:06
-
11:47
-
11:40
-
11:39
-
11:21
-
11:20
-
11:00
-
10:59
-
10:27
-
10:02
-
09:59
-
09:44
-
09:42
-
09:28
-
09:19
-
08:46
-
08:30
-
08:01
-
06:58
-
06:40
-
06:26
-
06:00
-
05:44
-
05:24
-
05:11
-
04:38
-
04:18
-
04:02
-
03:21
-
02:56
-
02:01
-
01:40
-
01:24
-
00:51
-
00:48