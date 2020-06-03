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Жена Погребняка: очень жалею, что мы всей семьёй сдали анализы на коронавирус

Жена Погребняка: очень жалею, что мы всей семьёй с
Жена Погребняка: очень жалею, что мы всей семьёй сдали анализы на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» рассказала о результатах тестирования сына на коронавирус.

«Мои хорошие, мне сейчас позвонили из детской поликлиники, и я немного в шоке. В общем, первое – я очень жалею, что мы всей семьёй сдали анализы на COVID-19. Очень сожалею.

А теперь слушайте дальше. Мне позвонили из детской поликлиники насчёт старшего сына. Первый анализ мы сдавали в платной клинике. Потом нас поставили на учёт в Роспотребнадзор и уже приезжали из детской поликлиники. Первый анализ, который взяли у Артёма, был отрицательным. Второй был тоже отрицательным. И третий – сейчас мне позвонили – стал положительным! Хотя он уже полностью здоров! Он пропил антибиотики, у него нет температуры, у него никаких симптомов нет. Поэтому и были все тесты отрицательными – потому что он вылечился. И тут нам приходит тест, и он положительный. Как такое может быть?!» — сказала Мария.

Видео доступно на «Чемпионате».

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