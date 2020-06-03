Ван Гал: Зиеш здорово прогрессировал в «Аяксе», это особенный игрок

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился мнением о вингере «Аякса» Хакиме Зиеше. После окончания сезона он перейдёт в «Челси».
«В «Аяксе» Зиеш здорово прогрессировал. Не так сильно в плане креативности, но в командной работе и игре. Все поняли, что он отлично работает на команду для столь креативного игрока. В то же время он забивает голы, раздаёт передачи. Это особенный игрок», — цитирует ван Гала NOS.
Согласно данным портала Transfermarkt.de, переход 27-летнего марроканца обойдётся «Челси» в € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 35 матчах за «Аякс» во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 21 результативную передачу.
Минувший сезон в чемпионате Нидерландов был прерван досрочно из-за пандемии коронавируса.
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