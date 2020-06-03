Футболисты «Барселоны» отказались идти на повторное снижение зарплат
Руководство «Барселоны» вновь обратилось к футболистам с просьбой пойти на сокращение зарплат на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.
Срок первоначальной договорённости между клубом и игроками подходит к концу. В течение трёх месяцев футболисты «сине-гранатовых» недополучали более чем 17% своих окладов. Благодаря этому «Барселона» сэкономила больше € 40 млн.
Как сообщает RAC1, в этот раз клуб попытался уговорить игроков на менее радикальное снижение зарплат, что позволило бы сохранить почти € 10 млн. С данным предложением к футболистам 23 мая обратился лично президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, однако те ответили отказом. Игроки не намерены сокращать свои оклады, так как в скором времени чемпионат Испании будет возобновлён.
Пятеро футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
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