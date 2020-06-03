Рияд Марез: не удалось сразу приносить пользу, как на то рассчитывали в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез признался, что после перехода из «Лестера» ему не сразу удалось адаптироваться к новому клубу. Летом 2018 года «Лестер» продал Мареза за $ 76 млн.
«Мне не удалось сразу приносить пользу, как думали и рассчитывали в клубе. Очевидно, что мне не могли предоставлять время, учитывая, что у нас в команде 20 игроков высочайшего уровня.
Я находился на скамейке, пока другие игроки были лучше меня. Мне было сложно вернуться. Но к концу сезона мне удалось набрать форму, я хорошо играл, поэтому начало текущего сезона сложилось иначе. Теперь, когда я выхожу на поле, у меня есть уверенность в себе», — цитирует Мареза Sky Sports.
В настоящее время чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится с 17 июня.
- 3 июня 2020
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