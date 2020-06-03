«Отмотал срок и дембельнулся». Погребняк рассказал, как переболел коронавирусом в больнице

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, как перенёс заражение коронавирусом, а также об условиях в больнице, где он пребывал с конца мая.
«Свой двухнедельный срок я отмотал. Можно сказать, дембельнулся вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония — серьёзное заболевание, с которым я никогда не сталкивался.
Сегодня делаю повторное КТ, сдаю кровь на антитела — и уже будет видно, что делать в дальнейшем. Медицинский штаб «Урала» определит, когда меня можно будет подвести в общую группу. Да, условия были не самые шикарные, но понять можно: больных сейчас много, и нагрузка на больницы большая. Хотел бы сказать огромное спасибо всем медработникам, которые мне помогали и следили за моим здоровьем!
К сезону подготовиться успею, в моём возрасте одной тренировки в день достаточно. Так что время на подготовку будет. Что касается семьи, то всё в порядке. У детей болезнь прошла в лёгкой форме. Жена тоже выздоровела. Сейчас они сдали повторный тест на COVID-19 и ждут отрицательного результата, чтобы получить необходимые документы, разрешающие выходить на улицу», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 3 июня 2020
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