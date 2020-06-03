«Стена». Гильерме выложил фото вратарей «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме опубликовал новое фото в своём «инстаграме». На фото присутствуют сам Гильерме, другие голкиперы «Локо» и тренер вратарей Заур Хапов.

«Стена», — подписал запись Гильерме.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» голкипера.

В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится с 19 июня.

«Локомотив» будет завершать сезон с новым тренером. С 1 июня к работе с клубом приступил сербский специалист Марко Николич. Он в «Локомотиве» заменил Юрия Сёмина, контракт которого с клубом истёк 31 мая.

«Локомотив» после 22 сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. От «Зенита», занимающего первое место, москвичи отстают на 9 очков.«Локомотив» 21 июня примет «Оренбург». Этот матч станет дебютным для Николича.