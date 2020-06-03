Ильзат Ахметов не поможет ЦСКА в оставшейся части сезона

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона после перенесённой операции на плече. Об этом сообщил агент футболиста Ираклий Гегечкори.



«Точные сроки восстановления Ильзата после операции ещё неизвестны. Врачи за ним наблюдают. Точно могу сказать только, что в этом сезоне он уже не выступит, но к началу следующего может успеть восстановиться. Это не такая тяжёлая травма», — приводит слова Гегечкори Sport24.



Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 2 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2022 года.

Ильзат Ахметов: почти полтора года травма плеча не давала играть на сто процентов