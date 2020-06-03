Юрий Никифоров: четыре следователя устроили мне перекрёстный допрос

Бывший защитник «Спартака», хихонского «Спортинга» и ПСВ Юрий Никифоров объяснил, почему в конце 1990-х годов приостановил выступления за сборную России.



«Мне позвонил Тукманов, «обрадовал»: «На тебя открыто дело по налогам, но ты не переживай: прилетишь в сборную – всё решим». Прилетел, поехали с ним в налоговую. Его в кабинет не пустили, а мне четыре следователя устроили перекрёстный допрос: «За сколько вы уехали в «Спортинг»? Какая у вас зарплата? Сколько получил «Спартак»?» А откуда мне знать реальную сумму трансфера или количество платежей? Официально меня продали не то за 1,5, не то за 1,7 миллиона. Видимо, так и было… или всё сделали красиво и умно. Только мне штраф впаяли, и я, дурак, на два года отказался от сборной…» — сказал Никифоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Материал о том, как звёзд российского футбола конца прошлого века обманывали в Испании, можно прочитать на «Чемпионате».

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