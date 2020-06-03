Юрий Никифоров: четыре следователя устроили мне перекрёстный допрос

Бывший защитник «Спартака», хихонского «Спортинга» и ПСВ Юрий Никифоров объяснил, почему в конце 1990-х годов приостановил выступления за сборную России.
«Мне позвонил Тукманов, «обрадовал»: «На тебя открыто дело по налогам, но ты не переживай: прилетишь в сборную – всё решим». Прилетел, поехали с ним в налоговую. Его в кабинет не пустили, а мне четыре следователя устроили перекрёстный допрос: «За сколько вы уехали в «Спортинг»? Какая у вас зарплата? Сколько получил «Спартак»?» А откуда мне знать реальную сумму трансфера или количество платежей? Официально меня продали не то за 1,5, не то за 1,7 миллиона. Видимо, так и было… или всё сделали красиво и умно. Только мне штраф впаяли, и я, дурак, на два года отказался от сборной…» — сказал Никифоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Материал о том, как звёзд российского футбола конца прошлого века обманывали в Испании, можно прочитать на «Чемпионате».
- 3 июня 2020
-
15:12
-
14:57
-
14:43
-
14:23
-
13:51
-
13:49
-
13:35
-
13:33
-
13:29
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
12:53
-
12:38
-
12:15
-
12:12
-
12:06
-
11:47
-
11:40
-
11:39
-
11:21
-
11:20
-
11:00
-
10:59
-
10:27
-
10:02
-
09:59
-
09:44
-
09:42
-
09:28
-
09:19
-
08:46
-
08:30
-
08:01
-
06:58