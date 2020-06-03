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Сауль объявил новый клуб. Полузащитник запустил собственный проект для юных футболистов

Сауль объявил новый клуб. Полузащитник запустил собственный проект для юных футболистов
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес, ранее объявивший о переходе в новый клуб, назвал эту команду. Оказалось, что речь идёт о запуске нового футбольного проекта в городе Эльче. Сауль вместе со своим братом создал клуб «Коста Сити».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Сауля.

Проект объединит 30 команд и 500 футболистов в возрасте от 4 до 18 лет.

Сауль — воспитанник «Атлетико». За основную команду футболист выступает с июля 2013 года. Контракт игрока с мадридским клубом действителен до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сауля в € 72 млн.

В нынешнем сезоне хавбек провёл 37 матчей во всех турнирах, стал автором 3 забитых мячей и заработал 9 жёлтых карточек.

Полузащитник «Атлетико» Сауль: через три дня объявлю новый клуб
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