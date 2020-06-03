Криштиану Роналду прибыл на тренировку «Ювентуса» за четыре часа до начала занятий

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл на очередную тренировку туринского клуба за четыре часа до начала занятий, сообщает AS.

Португалец позанимался самостоятельно. После этого к нему присоединились партнёры по команде, прибывшие на базу позднее.

По данным результатов тестов, Роналду находится в лучшей форме, чем он был до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (22 — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.