Гендиректор «Рамзана»: Лосюк в футболе — случайный человек. Жаль великого тренера Сёмина

Генеральный директор академии футбола «Рамзан» Хайдар Алханов рассказал об Андрее Лосюке, которого называют теневым спортивным директором «Локомотива» и на которого после истечения контракта пожаловался экс главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.
«Когда он оказался в «Локомотиве», я примерно знал, чем это закончится. Я давно знаком и дружу с Юрием Сёминым, хотел ему один раз сказать: «Этот человек вам всё испортит, он большой интриган. Уберите его, как вы вообще его взяли? В футболе он не специалист, а вообще — случайный человек». Как Сёмин сейчас говорит, Лосюк, оказывается, в прошлом продавал обои.
Мы-то быстро с ним разобрались, он у нас даже года не проработал. Но в «Локомотиве» он надолго задержался. Сейчас вы видите, чем это закончилось. Очень жаль великого специалиста Юрия Сёмина. Я не понимаю руководство «Локомотива», которое идёт на поводу у таких персонажей. Думаю, где бы этот человек ни появился, ничего хорошего не будет, отзывы о нём самые отвратительные. Мне жалко руководство «Локомотива», которое сейчас поддалось его воздействию.
Сейчас я уже понимаю, что он нигде и ни с кем не ладит. И вообще жаль, что он поставил под удар хорошего тренера и хорошую обстановку в «Локомотиве». Я уверен, что Сёмин всегда найдёт себе работу, а таких, как Лосюк, нужно держать подальше от футбола», — приводятся слова Алханова на сайте телеканала «Матч».
- 3 июня 2020
-
15:12
-
14:57
-
14:43
-
14:23
-
13:51
-
13:49
-
13:35
-
13:33
-
13:29
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
12:53
-
12:38
-
12:15
-
12:12
-
12:06
-
11:47
-
11:40
-
11:39
-
11:21
-
11:20
-
11:00
-
10:59
-
10:27
-
10:02
-
09:59
-
09:44
-
09:42
-
09:28
-
09:19
-
08:46
-
08:30
-
08:01
-
06:58