Гендиректор «Рамзана»: Лосюк в футболе — случайный человек. Жаль великого тренера Сёмина

Генеральный директор академии футбола «Рамзан» Хайдар Алханов рассказал об Андрее Лосюке, которого называют теневым спортивным директором «Локомотива» и на которого после истечения контракта пожаловался экс главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.



«Когда он оказался в «Локомотиве», я примерно знал, чем это закончится. Я давно знаком и дружу с Юрием Сёминым, хотел ему один раз сказать: «Этот человек вам всё испортит, он большой интриган. Уберите его, как вы вообще его взяли? В футболе он не специалист, а вообще — случайный человек». Как Сёмин сейчас говорит, Лосюк, оказывается, в прошлом продавал обои.



Мы-то быстро с ним разобрались, он у нас даже года не проработал. Но в «Локомотиве» он надолго задержался. Сейчас вы видите, чем это закончилось. Очень жаль великого специалиста Юрия Сёмина. Я не понимаю руководство «Локомотива», которое идёт на поводу у таких персонажей. Думаю, где бы этот человек ни появился, ничего хорошего не будет, отзывы о нём самые отвратительные. Мне жалко руководство «Локомотива», которое сейчас поддалось его воздействию.



Сейчас я уже понимаю, что он нигде и ни с кем не ладит. И вообще жаль, что он поставил под удар хорошего тренера и хорошую обстановку в «Локомотиве». Я уверен, что Сёмин всегда найдёт себе работу, а таких, как Лосюк, нужно держать подальше от футбола», — приводятся слова Алханова на сайте телеканала «Матч».

Юрий Сёмин: списки потенциальных новичков в «Локомотив» поставляет продавец обоев