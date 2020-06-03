«Французские времена». Александр Мостовой выложил архивное фото
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой опубликовал в «Инстаграме» новое фото. Спортсмен выложил фотографию из архива со времён выступления в чемпионате Франции.
«Французские времена», — подписал запись Мостовой.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского футболиста.
Мостовой во Франции выступал с 1993 по 1996 год. За это время он защищал цвета «Кана» и «Страсбура». После успешной игры во Франции Мостовой перебрался в Испанию. В Примере он выступал в «Сельте» и «Алавесе». Карьеру Мостовой закончил в 2005 году.
В составе сборной России Мостовой провёл 50 матчей и забил 10 мячей. После этого он также некоторое время выступал за сборную России по пляжному футболу.
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- 3 июня 2020
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