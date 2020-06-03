«Каждый раз влюбляюсь, когда вижу их». Криштиану Роналду выложил милое фото дочерей

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил новую фотографию в своём «инстаграме». Португалец опубликовал фото своих дочерей.
«Каждый раз влюбляюсь, когда вижу этих двух», — написал Роналду.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Криштиану Роналду.
Ранее португальский форвард вернулся в Турин. Во время пандемии коронавируса он находился на карантине дома в Мадейре (Португалия). По данным итальянских СМИ, результаты тестов показали, что Роналду находится в лучшей форме, чем был до карантина.
Турнир возобновится 20 июня матчем «Торино» — «Парма», который начнётся в 19:30 мск. В этот же день состоится ещё одна встреча — «Верона» сыграет с «Кальяри». Начало игры — в 21:45 мск.
Лидером итальянской Серии А является «Ювентус», который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (62).
- 3 июня 2020
-
16:39
-
16:26
-
16:12
-
16:10
-
15:50
-
15:42
-
15:21
-
15:12
-
14:57
-
14:43
-
14:23
-
13:51
-
13:49
-
13:35
-
13:33
-
13:29
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
12:53
-
12:38
-
12:15
-
12:12
-
12:06
-
11:47
-
11:40
-
11:39
-
11:21
-
11:20
-
11:00
-
10:59
-
10:27
-
10:02
-
09:59
-
09:44