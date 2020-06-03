«Каждый раз влюбляюсь, когда вижу их». Криштиану Роналду выложил милое фото дочерей

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил новую фотографию в своём «инстаграме». Португалец опубликовал фото своих дочерей.

«Каждый раз влюбляюсь, когда вижу этих двух», — написал Роналду.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Криштиану Роналду.

Ранее португальский форвард вернулся в Турин. Во время пандемии коронавируса он находился на карантине дома в Мадейре (Португалия). По данным итальянских СМИ, результаты тестов показали, что Роналду находится в лучшей форме, чем был до карантина.

Турнир возобновится 20 июня матчем «Торино» — «Парма», который начнётся в 19:30 мск. В этот же день состоится ещё одна встреча — «Верона» сыграет с «Кальяри». Начало игры — в 21:45 мск.

Лидером итальянской Серии А является «Ювентус», который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (62).