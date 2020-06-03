Усман Дембеле отказался уходить в «Ливерпуль» в аренду с правом выкупа

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не горит желанием покидать команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, на днях каталонский клуб получил предложение по игроку от «Ливерпуля». Красные попытались взять Усмана в платную аренду с правом последующего выкупа. Однако от перехода отказался сам Дембеле. Француз дал понять, что хочет остаться в «Барселоне».



Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» планируют расстаться с Дембеле, стоимость которого оценивается в € 56 млн. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.



В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 5 матчах испанской Примеры и 4 встречах Лиги чемпионов, записав себе в актив 1 гол. Из-за травмы подколенного сухожилия Усман пропустил большую часть кампании.

Три топ-клуба АПЛ заинтересованы в приобретении Усмана Дембеле