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Дини, отказывавшийся возобновить тренировки, впервые принял участие в занятиях

Дини, отказывавшийся возобновить тренировки, впервые принял участие в занятиях
Футбол / Англия 0

Форвард «Уотфорда» Трой Дини, являющийся капитаном команды, впервые побывал на тренировке «шершней» после карантина, сообщает Sky Sports.

Ранее Дини прямо заявил, что не будет возвращаться к тренировкам из-за опасений за родных и близких. 31-летний англичанин пояснил, что не имеет права рисковать, учитывая, что у его пятимесячного сына имеются проблемы с дыханием. При этом Дини вскоре сообщил, что получил множество угрожающих сообщений от фанатов. В том числе некоторые из них желали, чтобы ребёнок футболиста заразился коронавирусом.

Власти Англии разрешили клубам возобновить тренировки. Ранее стало известно, что розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня встречами «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал», перенесёнными из-за финала Кубка лиги, а полноценный тур начнётся 19 июня.

Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам
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