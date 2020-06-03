«Атлетик» вручит награду Райану Гиггзу за лояльность «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба «Атлетика» сообщила, что клуб вручит награду за лояльность «Человек одного клуба» главному тренеру сборной Уэльса Райану Гиггзу. Решение принято с учётом выступлений валлийца за «Манчестер Юнайтед». В английском клубе Гиггз провёл 29 лет, он принял участие в 963 матчах.
Гиггз присоединился к академии «Манчестер Юнайтед» в 14-летнем возрасте. В 18-летнем возрасте он дебютировал за клуб. В составе «Манчестер Юнайтед» полузащитник выиграл чемпионат Англии 13 раз, дважды становился победителем Лиги чемпионов, завоевал по четыре Кубка Англии и Кубка английской лиги.
«Атлетик» каждый год вручает награду за лояльность. «Мы говорим о футболисте мирового уровня, который продемонстрировал удивительную лояльность клубу», — поясняется в сообщении.
Гиггз будет награждён призом на стадионе «Сан-Мамес», когда власти разрешат путешествия.
- 3 июня 2020
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