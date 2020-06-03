Бербатов: не уверен, что Погба будет игроком стартового состава после возобновления сезона
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился ожиданиями от возвращения на поле полузащитника английского клуба Поля Погба, пропустившего значительную часть сезона из-за травмы.
«У «Юнайтед» есть большое подспорье в виде возвращения Поля Погба. Это отличная новость для команды. Но есть и опасность, ведь он долгое время не играл. Будем надеяться, что он готов на сто процентов.
Будет ли он игроком стартового состава? Я в этом не уверен. Думаю, что возвращение после травмы может повлиять на его позиции. Интересно, решит ли Сульшер сразу бросить его в бой.
Интересно и то, что мы впервые увидим вместе Бруну Фернандеша и Погба. Любопытно, смогут ли они удачно взаимодействовать», — написал Бербатов в своей колонке на Betfair.
Поль Погба готов перейти в «ПСЖ»
- 3 июня 2020
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