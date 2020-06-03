Защитник «ПСЖ» Курзава участвовал в акции протеста против полицейского насилия

Защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава принял участие в акции протеста в Париже.

«Правосудие для Адама. Правосудие для Джорджа. Правосудие для всех...» — написал Курзава на своей странице в «Твиттере», прикрепив к сообщению фото с улиц Парижа.

В Париже прошла акция протеста против полицейского насилия в связи с новыми медицинскими отчётами о причинах смерти Адама Траоре в 2016 году. Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, в демонстрации приняли участие более 20 тыс. человек.



Участники митинга также протестовали из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, держа в руках таблички с надписью «Black lives matter» («Жизни чёрных важны»), а также с фразой «Я не могу дышать», которую повторял Флойд перед смертью. Парижская демонстрация переросла в столкновения с полицией.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате действий полицейских. После этого во многих городах США начались протесты.