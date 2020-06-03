Селекционную службу «Торпедо» возглавил бывший сотрудник «Крыльев Советов»
Руководителем селекционной службы московского «Торпедо» назначен Максим Ляпин, который ранее был старшим селекционером самарских «Крыльев Советов».
«На должность руководителя селекционной службы «Торпедо» назначен Максим Ляпин. С 2014 по 2020 год он являлся старшим селекционером в ФК «Крылья Советов» (Самара). Мы поздравляем Максима Геннадьевича с назначением и желаем успешной работы в стане чёрно-белых!» — говорится в официальном «инстаграме» московского клуба.
Напомним, что сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. «Торпедо» финишировало на четвёртом месте в ФНЛ и не сумело пробиться в Российскую Премьер-Лигу. Путёвки в РПЛ завоевали «Ротор» и «Химки».
«Торпедо» объявило о назначении Дениса Маслова на пост президента клуба
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