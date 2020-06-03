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Селекционную службу «Торпедо» возглавил бывший сотрудник «Крыльев Советов»

Селекционную службу «Торпедо» возглавил бывший сотрудник «Крыльев Советов»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Руководителем селекционной службы московского «Торпедо» назначен Максим Ляпин, который ранее был старшим селекционером самарских «Крыльев Советов».

«На должность руководителя селекционной службы «Торпедо» назначен Максим Ляпин. С 2014 по 2020 год он являлся старшим селекционером в ФК «Крылья Советов» (Самара). Мы поздравляем Максима Геннадьевича с назначением и желаем успешной работы в стане чёрно-белых!» — говорится в официальном «инстаграме» московского клуба.

Напомним, что сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. «Торпедо» финишировало на четвёртом месте в ФНЛ и не сумело пробиться в Российскую Премьер-Лигу. Путёвки в РПЛ завоевали «Ротор» и «Химки».

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