«Лидс» договорился о переходе Ларина за € 4 млн. На игрока также претендует ЦСКА

Английский «Лидс» пытается приобрести канадского нападающего «Бешикташа» Кайла Ларина, который интересен ЦСКА, пишет в «Твиттере» турецкий журналист Сафак Малатья.
По его информации, «Бешикташ» и «Лидс» уже договорились о трансфере Ларина за € 4 млн, но из-за пандемии коронавируса переговоры находятся на паузе. Журналист отметил, что «Бешикташ» заработает на продаже футболиста в «Лидс» больше, чем на сделке с ЦСКА.
Сообщалось, что «Бешикташ» счёл недостаточным предложение московского ЦСКА в размере € 1 млн по нападающему сборной Канады. Вчера, 2 июня, стало известно, что ЦСКА проявляет заинтересованность в игроке и предложил ему контракт с заработной платой в € 1,7 млн в год.
В апреле британские СМИ писали о попытках «Лидса» купить Ларина за € 5 млн и € 6 млн.
В завершившемся сезоне чемпионата Бельгии 25-летний канадец выступал на правах аренды за «Зюлте-Варегем». Ларин принял участие в 29 матчах чемпионата Бельгии, забив 7 голов и отдав 10 результативных передач. Контракт Ларина с «Бешикташем» рассчитан до 2022 года.
- 3 июня 2020
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