Малафеев: Заболотный прыгнул бы в штангу головой, если бы это потребовалось для победы

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, как в клуб перешёл нападающий Николай Заболотный, который сейчас играет за «Сочи».
«Я заключил контракт с „Зенитом“ в конце ноября, Заболотного взяли в декабре. Я бы не успел по нему отследить всю информацию и отыскать за две недели. Меня включили в процесс, я участвовал в переговорах с агентом, переводил информацию Чинквини, который тогда занимался трансферами. Он был приобретён не за большие деньги, по желанию главного тренера. Он даже вызывался в главную сборную. То, что у него не получилось, — совокупность многих факторов. Ограничения по техническому оснащению, психологическое давление. Но у него были качества — борьба, характер. Он бы прыгнул в штангу головой, если бы это потребовалось для победы. Он ограничен для „Зенита“, но в других командах он может заиграть», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 3 июня 2020
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