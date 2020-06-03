Малафеев рассказал, почему «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Локомотив»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о несостоявшемся переходе нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы в «Локомотив» в 2018 году.

«Я понимал, что конкуренту мы его не отдадим. Он мне сказал, что им интересуется „Локомотив“. Я ответил, что мы не можем его туда отдать, ведь „Локо“ — наш конкурент. Обидиться на это может только человек, который не разбирается в футболе. Мы считаем Дзюбу хорошим футболистом, который может приносить пользу. Если вы считаете, что я идиот, то получается, что все в клубе идиоты. С „Арсеналом“ велись долгие переговоры. Они не могли платить зарплату, я донёс это до представителей Дзюбы, чтобы найти компромисс. В целом мы как-то доехали и договорились.

Дзюба был недоволен, что играет мало. У Манчини был другой взгляд на футбол, позвал быстрых и миниатюрных игроков. Дзюба в модель игры не вписывался, становился игроком ротации. Артёму это не нравилось, кому понравится? Когда ты начинаешь испытывать к тренеру неприязнь, то ты начинаешь на тренировках огрызаться. Возможно, кто-то это донёс до Манчини. Тренер начинает делать выводы. В моём понимании, их конфликт так и зародился. Это была чисто личная составляющая», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.