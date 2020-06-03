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Малафеев: Лодыгин – приколист, но даже я брал на вооружение у него некоторые моменты

Малафеев: Лодыгин – приколист, но даже я брал на вооружение у него некоторые моменты
Футбол / РПЛ 0

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением об экс-голкипере питерцев Юрии Лодыгине.

«Я не считаю, что Лодыгин переоценён. Особенно за те деньги и зарплату, которую он пришёл. Даже я брал на вооружение некоторые моменты у Лодыгина. Он выпрыгивал вперёд и ногами, и руками, отбивал, тут ещё и элемент испуга есть. Его подвело то, что он не мог справляться с ошибками, опыта не хватило.

Я тоже ошибался, терял место в составе, но я понимал, что нужно делать – возвращать кураж, манеру игры, тренироваться. А когда у него пошли ошибки, он не справился. Плюс он приколист — шутит, балует, где-то даже позёрство есть, ну такой он человек. Это сказалось, и под этим давлением дальше ему было сложно справиться с этими моментами», — сказал Малафеев.

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