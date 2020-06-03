ЦСКА запустил сайт об истории клуба
Московский ЦСКА объявил о запуске сайта, посвящённому истории «армейского» клуба.
«Уважаемые болельщики! ПФК ЦСКА рад объявить о запуске сайта, целиком посвященного более чем 100-летней истории нашего великого клуба. Здесь вы найдете летопись армейского клуба с рассказом обо всех ключевых событиях, подробный раздел обо всех титулах ПФК ЦСКА, ознакомитесь с таблицами рекордсменов по количеству голов, матчей, сухих матчей и сезонов. В отдельный раздел вынесены легенды клуба.
Сайт доступен по адресу https://history.pfc-cska.com. Контент будет постоянно дополняться и актуализироваться, но если вы обнаружите неточность, можете воспользоваться формой обратной связи, чтобы сообщить нам об этом. Добро пожаловать!» — сообщается на сайте ЦСКА.
ЦСКА приступил к тренировкам на клубной базе
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