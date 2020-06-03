Вячеслав Малафеев рассказал, каких российских игроков не смог купить «Зенит»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, каких российских игроков не смог купить петербургский клуб.
«Общались с Сорокиным из „Рубина“, по Швецу из „Ахмата“ вели переговоры. Работы было много, если возьмёте игроков сборной России, которые были тогда в основном составе, но не играли в „Зените“, мы всеми интересовались. Миранчуки всегда были интересны.
Чисто юридически между ЦСКА и «Зенитом» нет договорённости о не переманивании игроков, понятийно есть, но они договорённости эти заключаются тогда, когда у нас увели всех талантливых футболистов. Меня это удивляет. Нам тут уже никак не отомстить. Это всё на уровне школ, а не первой команды", — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 3 июня 2020
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