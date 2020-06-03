«Химнасия» продлила контракт с Марадоной. По итогам сезона команда заняла 19-е место

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера «Химнасии и Эсгримы», продлил контракт с аргентинским клубом.
«Химнасия» и Диего Армандо Марадона продолжат работать вместе после продления контракта до 31 декабря 2021 года. Он будет продолжать возглавлять главную команду вместе с Себастьяном Мендесом и Адрианом Гонсалесом в качестве помощников», — сообщается на сайте «Химнасии».
После 23 туров чемпионата Аргентины «Химнасия» заняла 19-е место. Сезон в чемпионате Аргентины из-за пандемии коронавируса был досрочно завершён, при этом на протяжении двух сезонов команды не будут вылетать из элитного дивизиона.
Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До неё 59-летний специалист работал в мексиканском «Дорадос», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также возглавлял сборную Аргентины.
- 3 июня 2020
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