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ФИФА начала работу с пакетом допинговых дел российских спортсменов

ФИФА начала работу с пакетом допинговых дел российских спортсменов
Футбол / РПЛ 0

В Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили о получении полного пакета дел российских спортсменов из Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«ФИФА участвовала в вебинаре WADA 30 апреля. ФИФА может подтвердить, что 29 мая WADA поделилась с ФИФА полным пакетом дел, поэтому внутренний процесс только начался в соответствии с антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом. Пока мы не можем предоставить более полную информацию», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА к концу мая получит новые данные из ВАДА по делу о допинговых нарушениях в российском футболе.

Напомним, 30 апреля ВАДА сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в Московской лаборатории. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.

Daily Mail снова написало о российских футболистах, подозреваемых в употреблении допинга
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