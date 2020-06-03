Бывшая модель «Плейбоя» купила румынский клуб

Бывшая модель «Плейбоя» Анамария Продан стала новым владельцем румынского футбольного клуба «Германштадт».

47-летняя Продан впервые посетила клубный стадион в чёрном деловом костюме, украшенном розами, сообщил журналист Эмануэл Рошу в своём «твиттере».

«Германштадт» был продан из-за серьёзных финансовых проблем. Клуб задолжал игрокам порядка € 700 тыс.

Продан работает футбольным агентом. В числе её клиентов были такие известные игроки, как Адриан Муту, Уинстон Паркс, Андрей Препелицэ, и другие.

«Германштадт», в 26 турах набрав 25 очков, занимает 10-е место в чемпионате Румынии. Турнир будет возобновлён 12 июня. Все матчи турнира будут проходить без зрителей. За 2-3 дня до первого матча все футболисты пройдут тесты на коронавирус.