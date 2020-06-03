Тарасов: хорошо, что у нас врачей благодарят на рекламных щитах, витринах и в соцсетях

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал появление рекламных щитов с благодарностями медикам, которые борются с коронавирусом.

«Пока ехал домой в Москву и обратно в Казань, увидел на рекламных щитах лица врачей. Реально очень правильно. Не раз видел в „Инсте“, как где-то врачам и волонтёрам хлопали на балконах, пели песни. Хорошо, что и у нас благодарят вот так: на щитах, на витринах магазинов, постами в соцсетях. Сегодня узнал, что даже начали волонтёров представлять к госнаградам.

Важно, чтобы это не забылось через пару месяцев, и сохранялось уважение к проделанной работе и на будущее. А то хорошее у нас быстро забывается. Все, кто в эти месяцы напряженно боролся за наши жизни, добивались таких низких показаний смертности, 24/7 пропадали на сменах, жертвовали собой ради всех нас — заслуживают постоянной благодарности", — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».