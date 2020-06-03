«Вердер» — «Айнтрахт»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:30

Сегодня, 3 июня, состоится матч «Вердер» – «Айнтрахт» Франкфурт. Перенесённая встреча 24-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Бремене на стадионе «Везерштадион», стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



После 29 туров «Вердер», набрав 25 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Айнтрахт» (32) — на 12-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 29 матчах набравшая 67 очков.

Чемпионат Германии, как практически и все мировые соревнования, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020