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Димитар Бербатов: «Манчестер Юнайтед» имеет отличные шансы попасть в топ-4

Димитар Бербатов: «Манчестер Юнайтед» имеет отличные шансы попасть в топ-4
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил шансы манкунианцев на попадание в первую четвёрку по итогам сезона.

«У «Манчестер Юнайтед» отличные шансы попасть в топ-4, и они знают об этом. Надеюсь, команда готова к борьбе, так как три очка отставания от четвёртого места — это ничто", — приводит слова Бербатова Reuters.

«Манчестер Юнайтед», в 29 турах набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт чемпионата Англии запланирован на 17 июня. Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт на выезде с клубом «Тоттенхэм Хотспур». Дата проведения матча на данный момент не определена.

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