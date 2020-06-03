Гаврилов — о Сёмине: вспоминаю времена Бескова, когда снимали и за первые места

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».
«Болельщики всегда могут задавать вопросы. «Локомотив» ведь мог сползти и при Сёмине. Ничего необычного в случившемся не вижу. У нас в истории были случаи, когда снимали и за первые места. Сразу вспоминаю времена Константина Ивановича Бескова.
Вы же помните, я был свидетелем всего этого. Только представьте, московское «Динамо» становится первой советской командой, которая добралась до финала еврокубка. В финале команда Бескова проиграла «Рейнджерс», а человека в итоге в том же году сняли с работы. Так что чего удивляться тому, что происходит сейчас? А ведь есть и другие примеры труднообъяснимых тренерских отставок.
Может быть, руководство РЖД уже решило, что Сёмин себя исчерпал. Сколько лет он в команде? Помню, как приходил, уходил… Многие ребята даже шутили, что он уже по десятому кругу заходит в «Локомотив». Так что я спокойно смотрю на происходящее. Тревожит другое: придёт другой человек, а ему потребуется время. Надо будет сойтись с людьми, найти общий язык, подход к работе", — цитирует Гаврилова «Спорт уик-энд».
- 3 июня 2020
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