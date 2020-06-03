Андрей Тихонов: если «Зенит» обыграет ЦСКА, проблем с оформлением титула не будет

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
«Зенит» начинает гостевым матчем с ЦСКА. После рестарта посмотрим, кто как будет выглядеть. Представьте, питерцы проиграют «армейцам», второй матч сыграют вничью, а «Краснодар» и «Локомотив» свои матчи выиграют. Минус пять очков на старте — весомый момент.
Не думаю, что питерцы могут подсесть психологически. У них мощная, ровная, хорошая команда. Многим хочется, чтобы появилась интрига, чтобы «Зенит» проиграл на старте. Но, если команда Семака обыграет ЦСКА, думаю, проблем с оформлением титула не будет", — приводит слова Тихонова Sport24.
«Зенит», в 22 турах набрав 50 очков, лидирует в РПЛ. «Локомотив» и «Краснодар» делят 2-е место (по 41).
- 3 июня 2020
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