Андрей Тихонов: если «Зенит» обыграет ЦСКА, проблем с оформлением титула не будет

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» начинает гостевым матчем с ЦСКА. После рестарта посмотрим, кто как будет выглядеть. Представьте, питерцы проиграют «армейцам», второй матч сыграют вничью, а «Краснодар» и «Локомотив» свои матчи выиграют. Минус пять очков на старте — весомый момент.



Не думаю, что питерцы могут подсесть психологически. У них мощная, ровная, хорошая команда. Многим хочется, чтобы появилась интрига, чтобы «Зенит» проиграл на старте. Но, если команда Семака обыграет ЦСКА, думаю, проблем с оформлением титула не будет", — приводит слова Тихонова Sport24.

«Зенит», в 22 турах набрав 50 очков, лидирует в РПЛ. «Локомотив» и «Краснодар» делят 2-е место (по 41).