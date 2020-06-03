«Трабзонспор» отстранён от еврокубков на год из-за нарушения правил ФФП
Турецкий «Трабзонспор» на год отстранён от участия в еврокубковых турнирах из-за несоблюдения правил финансового фэйр-плей, сообщает официальный сайт УЕФА.
В 2016 году «Трабзонспор» заключил с УЕФА соглашение о том, что клуб должен привести финансы в порядок. Впрочем, клуб не сумел выполнить требования и по итогам 2019 года не смог стать безубыточным.
Таким образом, «Трабзонспор» не сможет участвовать в еврокубках в одном из двух ближайших сезонов (2020/2021 или 2021/2022).
«Трабзонспор», набрав в 26 турах 53 очка, лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В настоящее время турнир из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен. Возобновление матчей чемпионата Турции запланировано на 12 июня.
Деспотович, попрощавшийся с «Оренбургом», близок к переходу в «Трабзонспор»
- 3 июня 2020
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