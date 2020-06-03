В Чемпионшипе обнаружено девять новых случаев COVID-19

Английская футбольная лига (EFL) на официальном сайте опубликовала результаты тестирований на коронавирус.

30-31 мая и 1-2 июня сдали анализы на коронавирусную инфекцию 1094 футболиста и сотрудника из 24 клубов Чемпионшипа. Выявлено девять новых положительных случаев COVID-19 в шести клубах.

Напомним, во время предыдущего раунда тестирования было выявлено 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Чемпионшипе.

Чемпионшип возобновится 20 июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах. Сезон Чемпионшипа завершится финалом плей-офф, который пройдёт 30 июля или в ближайшие даты.



Министр культуры Великобритании Оливер Дауден ранее заявил, что с 1 июня официально разрешается возобновить профессиональные спортивные соревнования в стране. Розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня.