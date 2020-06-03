Русская жена Луиса Адриано: мне желают смерти потому, что я замужем за чернокожим

Екатерина Дорожко, жена бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано, рассказала, что она получает угрозы от расистов.
«Я хочу поговорить о теме, которая, вероятно, является очень болезненной в данный момент. Моё сердце болит из-за того, что происходит в мире. Я благодарю родителей за моё образование и мои взгляды на мир. Я никогда не разделяла людей по цвету кожи, цвету волос или статусу. Для меня мы все одинаковы. Всех нас ждёт один конец. Половина моей семьи чёрная. И я люблю их всех так же сильно. Я боялась, что они меня не примут, потому что я «русская», у меня другой менталитет, вся моя жизнь совсем другая.
Вначале, когда я ходила на футбол в Бразилии, люди кричали мне: «Смотрите, идёт русская, ха-ха-ха». Каждый день я получаю сообщения, в которых мне желают смерти, болезни для моих родителей, обещают найти меня и избить, а также много других ужасных вещей, потому что я замужем за чернокожим. Мне повезло, потому что у меня стальные нервы, и я перестала обращать на это внимание.
Один вопрос: откуда в людях столько жестокости? Ведь любовь и дружба не знают цвета. Если ад и рай существуют, то ад здесь, на Земле. Я мечтаю, чтобы все стали добрее, мудрее, потому что будущее зависит от нас. Я люблю вас, мои чернокожие, и я всегда буду рядом с вами!» — написала Дорожко в своём «инстаграме», опубликовав фотографию со свёкром.
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