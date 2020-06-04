Анри — о гибели Джорджа Флойда: мы требуем изменений! Достаточно

Бывший футболист «Арсенала» Тьерри Анри отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.

«Последние несколько дней я собирался с мыслями, чтобы красноречиво описать свои чувства по поводу трагической и ненужной смерти Джорджа Флойда. Было бы слишком легко написать с эмоциями, ненавистью и злостью сразу после трагедии. Хотя эти чувства всё ещё присутствуют, я попробую.

Почему это всё ещё происходит в 2020 году? Почему те же расисты аплодируют любому этническому меньшинству, которое выступает за их любимую команду, но оскорбляют тех же меньшинств на улице? Почему все методы, которые мы используем, чтобы искоренить это из нашего общества, не работают? Это продолжается слишком долго, и мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть это в современном обществе.

Я не оправдываю насилие, грабежи или разрушение собственности, поскольку это не решит никаких проблем, и многие люди, страдающие от расизма, сами становятся жертвами такого поведения. Почему страдают люди, которые всю свою жизнь работали, чтобы прокормить свои семьи, а затем плоды их труда уничтожили, протестуя против проблем, от которых они сами же страдают? Это не ответ.



Но нам срочно нужны изменения, мы требуем изменений и, самое главное, мы желаем изменений. Сделайте это сейчас. Достаточно", — написал Анри в своём «инстаграме».

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате жестоких действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. В ответ один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.



Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.