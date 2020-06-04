Суд над российскими фанатами по делу о беспорядках на Евро-2016 пройдёт в декабре
В декабре 2020 года состоится суд над российскими болельщиками Михаилом Ивкиным и Павлом Косовым, которые содержатся в тюрьме города Марсель по обвинению в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы 2016 года.
«С 7 по 11 декабря должно состояться слушание, по результатам которого должен будет вынесен приговор. Мы надеемся, что наши усилия принесут плоды раньше этого срока, и ещё раньше декабря Михаил будет как минимум переведен под домашний арест», — сказал адвокат Ивкина Пётр Куршин.
Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму, где содержатся на протяжении двух лет.
- 4 июня 2020
-
01:34
-
01:00
-
01:00
-
00:33
-
00:31
-
00:15
-
00:09
- 3 июня 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:25
-
23:12
-
23:08
-
22:53
-
22:46
-
22:37
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:43
-
21:36
-
21:19
-
21:15
-
21:04
-
20:56
-
20:42
-
20:18
-
20:07
-
19:58
-
19:53
-
19:36
-
19:31
-
19:23
-
19:21
-
19:13
-
19:07
Партнерский контент