Суд над российскими фанатами по делу о беспорядках на Евро-2016 пройдёт в декабре

В декабре 2020 года состоится суд над российскими болельщиками Михаилом Ивкиным и Павлом Косовым, которые содержатся в тюрьме города Марсель по обвинению в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы 2016 года.

«С 7 по 11 декабря должно состояться слушание, по результатам которого должен будет вынесен приговор. Мы надеемся, что наши усилия принесут плоды раньше этого срока, и ещё раньше декабря Михаил будет как минимум переведен под домашний арест», — сказал адвокат Ивкина Пётр Куршин.

Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму, где содержатся на протяжении двух лет.