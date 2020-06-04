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Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов

Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Россия намерена подать заявку на проведение мини-турнира Лиги чемпионов нынешнего сезона, утверждает Bild.

По данным источника, УЕФА рассматривает вариант доигровки Лиги чемпионов в одной стране, начиная со стадии четвертьфиналов. При этом принимающая сторона должна предоставить четыре стадиона, которые расположены в радиусе 100 километров.

В настоящее время претендентом является немецкий город Франкфурт, который может подать заявку вместе с Майнцем, Хоффенхаймом и Дармштадтом/Висбаденом. Также возможность подачи заявки рассматривает Португалия.

Напомним, что Лига чемпионов сезона-2019/2020 приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление турнира запланировано на август, но ни формат проведения матчей, ни расписание пока не утверждены.

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