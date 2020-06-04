«Порту» потерпел третье поражение в чемпионате Португалии текущего сезона

«Порту» проиграл «Фамаликану» со счётом 1:2 в матче 25-го тура чемпионата Португалии. Встреча проходила на стадионе «Вила-Нова-ди-Фамиликан».



Все результативные действия произошли во втором тайме. На 48-й минуте счёт в матче открыл португальский нападающий хозяев Фабиу Мартиньш. Гости отыгрались на 74-й минуте усилиями мексиканского защитника Хесуса Короны, но спустя 4 минуты полузащитник «Фамаликана» Педру Гонсалвес установил окончательный счёт в матче.



«Порту» на данный момент занимает первое место в чемпионате Португалии с 60-ю очками, но отстающая на 1 очко «Бенфика» имеет матч в запасе. «Фамаликан» поднялся на 5-е место с 40 очками.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Португалии. Матч «Фамаликан» — «Порту» прошёл в первый день возобновления турнира.