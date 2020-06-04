Умяров: люблю футбол за то, что не могу прожить больше недели без футбола

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о себе в блиц-опросе «Топ-10 вещей о себе».



«Люблю футбол за эмоции. За привязанность к нему. За то, что я не могу прожить больше недели без футбола. Счастливый день? Их было много. Самый счастливый и запоминающийся из недавних – игра с «Локомотивом». Столько эмоций получили и я и команда.



Победы вне футбола? Я живу, расту каждый день. То, что мое родные рядом – самое главное. Я получил золотую медаль в школе, но не скажу, что это главная победа. Да приятно, статусно, но отношусь к этому нормально.



Мой девиз — «Нет ничего невозможного», потому что всегда есть выход, а моя отличительная черта характера — целеустремлённость, потому что всегда стараюсь доводить всё до конца, любыми способами. Получается или не получается, всё равно стараюсь», — отметил Умяров в эфире You Tube-канала «Спартака».

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