Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» отказалась от приобретения Неймара у «ПСЖ»

«Барселона» отказалась от приобретения Неймара у «ПСЖ»
Футбол / Испания 0

«Барселона» отказалась приобретать нападающего Неймара у «ПСЖ». Парижский клуб требует за футболиста € 175 млн и не намерен включать в сделку других игроков и требует полную сумму, сообщает Sport.

Неймар перебрался в «ПСЖ» в 2017 году именно из «Барселоны». Французский клуб заплатил за бразильца € 222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сосредоточит свои силы на приобретении нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, стоимость которого по контракту составляет € 111 млн.

Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» попросило игроков повторно пойти на понижение зарплат, но они отказались. Они не намерены сокращать свои оклады, так как в скором времени чемпионат Испании будет возобновлён.

Футболисты «Барселоны» отказались идти на повторное снижение зарплат
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020