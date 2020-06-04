Артета обсудил с Аршавиным возможный трансфер Азмуна в «Арсенал»

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает AreaNapoli.
По данным источника, в услугах форварда заинтересован «Арсенал». Сообщается, что главный тренер лондонского клуба Микель Артета уже провёл переговоры с Андреем Аршавиным, с которым знаком по выступлению за лондонский клуб и обсудил возможный трансфер Азмуна. 38-летний Аршавин работает в «Зените» советником генерального директора по молодёжному футболу.
Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна заинтересованы «Наполи» и «Милан».
Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей и отдал 6 результативных передач.
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