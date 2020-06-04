Мюллер: Месси или Роналду? Думаю, Левандовски лучший вариант для меня

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос, с кем бы из звёзд мирового футбола хотел бы играть в одной команде.
«Возможно, в мои прошлые годы я хотел бы сыграть с Лионелем Месси, потому что в первые шесть или семь лет моей карьеры я был скорее нападающим. Сейчас я в очень хорошей форме и больше ассистирую. Возможно, сейчас мне было бы лучше в одной команде с Криштиану Роналду. Однако у нас в «Баварии» есть Роберт Левандовски. Думаю, сейчас он лучший вариант, чем Роналду.
Я играл против Месси и Роналду. Выигрывал и проигрывал обоим. Они особенные, не похожи на обычных очень хороших футболистов. Они выдающиеся, потому что играют всегда на пределе», — приводит слова Мюллера Goal.
Мюллер является воспитанником «Баварии». За основную команду мюнхенского клуба дебютировал в 2008 году. В апреле он продлил контракт с действующими чемпионами Бундеслиги до 30 июня 2023 года.
- 4 июня 2020
-
07:24
-
06:48
-
06:13
-
05:07
-
03:22
-
02:58
-
02:16
-
02:01
-
01:34
-
01:00
-
01:00
-
00:33
-
00:31
-
00:15
-
00:09
- 3 июня 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:25
-
23:12
-
23:08
-
22:53
-
22:46
-
22:37
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:43
-
21:36
-
21:19
-
21:15
-
21:04
-
20:56
-
20:42
-
20:18
-
20:07