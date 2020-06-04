Мюллер: Месси или Роналду? Думаю, Левандовски лучший вариант для меня

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос, с кем бы из звёзд мирового футбола хотел бы играть в одной команде.

«Возможно, в мои прошлые годы я хотел бы сыграть с Лионелем Месси, потому что в первые шесть или семь лет моей карьеры я был скорее нападающим. Сейчас я в очень хорошей форме и больше ассистирую. Возможно, сейчас мне было бы лучше в одной команде с Криштиану Роналду. Однако у нас в «Баварии» есть Роберт Левандовски. Думаю, сейчас он лучший вариант, чем Роналду.

Я играл против Месси и Роналду. Выигрывал и проигрывал обоим. Они особенные, не похожи на обычных очень хороших футболистов. Они выдающиеся, потому что играют всегда на пределе», — приводит слова Мюллера Goal.

Мюллер является воспитанником «Баварии». За основную команду мюнхенского клуба дебютировал в 2008 году. В апреле он продлил контракт с действующими чемпионами Бундеслиги до 30 июня 2023 года.