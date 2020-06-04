Президент «Лиона» пригрозил судом французскому государству

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс пригрозил французскому правительству судом за досрочное завершение сезона Лиги 1.

«Возобновить сезон – это то, о чём мы будем просить в суде. Национальному суду придётся разобраться в том, как произошла остановка. Именно государство распорядилось прекратить деятельность, поэтому они несут ответственность за это», — приводит слова Оляса Goal.

Также он добавил, что ряд клубов, в том числе «Лион», готовы начать судебный иск, который возместил бы € 800 млн.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 во французской Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен». «Лион» занял 7-е место и не попал в еврокубки.