Президент «Лиона» пригрозил судом французскому государству
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс пригрозил французскому правительству судом за досрочное завершение сезона Лиги 1.
«Возобновить сезон – это то, о чём мы будем просить в суде. Национальному суду придётся разобраться в том, как произошла остановка. Именно государство распорядилось прекратить деятельность, поэтому они несут ответственность за это», — приводит слова Оляса Goal.
Также он добавил, что ряд клубов, в том числе «Лион», готовы начать судебный иск, который возместил бы € 800 млн.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 во французской Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен». «Лион» занял 7-е место и не попал в еврокубки.
Президент «Лиона» обвинил «Сент-Этьен», «Ренн» и «Лорьян» во влиянии на отмену Лиги 1
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