Кержаков — о хоккейной тренировке Дзюбы: знаменитые 17 процентов жира

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал видео бывшего одноклубника, форварда Артёма Дзюбы.

Вчера, 3 июня, Дзюба показал на странице в "Инстаграме" свою хоккейную тренировку. Футболист поработал над броском по воротам.

Кержаков прокомментировал публикацию: «Эти знаменитые 17 процентов жира...».

Дзюба ответил: «Твои 19 не побить никогда».

31-летний Дзюба является воспитанником московского «Спартака». В клуб из Санкт-Петербурга он перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче чемпионата России (19 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти), отдал девять результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.