Кержаков — о хоккейной тренировке Дзюбы: знаменитые 17 процентов жира

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал видео бывшего одноклубника, форварда Артёма Дзюбы.
Вчера, 3 июня, Дзюба показал на странице в "Инстаграме" свою хоккейную тренировку. Футболист поработал над броском по воротам.
Кержаков прокомментировал публикацию: «Эти знаменитые 17 процентов жира...».
Дзюба ответил: «Твои 19 не побить никогда».
31-летний Дзюба является воспитанником московского «Спартака». В клуб из Санкт-Петербурга он перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче чемпионата России (19 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти), отдал девять результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
- 4 июня 2020
-
09:13
-
08:22
-
07:24
-
06:48
-
06:13
-
05:07
-
03:22
-
02:58
-
02:16
-
02:01
-
01:34
-
01:00
-
01:00
-
00:33
-
00:31
-
00:15
-
00:09
- 3 июня 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:25
-
23:12
-
23:08
-
22:53
-
22:46
-
22:37
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:43
-
21:36
-
21:19
-
21:15
-
21:04
-
20:56
-
20:42